寒熱體質非「加減數」 熱底者勿多吃蘿蔔糕

【本報訊】剛過了正月十五，但相信不少人家中仍有很多賀年食品「有排食」，但原來各類賀年食品性質不一，並非所有都可以任食無憂。寒性體質人士固然不能多吃寒涼食物，熱性體質亦要避免進食過量熱氣食物。有中醫教路，寒熱性質並非「加減數」，例如熱底人士吃太多蘿蔔糕等寒性食物會反致氣虛，而寒底人士吃大量燥熱食物會導致「寒包火」症狀，尤其近期氣溫變化大，若不幸感冒會導致病症較難痊愈。

註冊中醫趙仕祥接受本報訪問時表示，從中醫角度，一般而言，手腳冰冷、怕冷、喜熱食熱飲者，屬於寒底人士，應避食蘿蔔糕、馬蹄糕等寒性食物，以免令寒氣加重。而出現口乾、喉嚨涸、吃熱氣食物容易面紅耳赤、脾氣較暴躁等症狀，則屬於熱底人士，應少食油角、煎堆、瓜子、芋頭糕等偏熱食物，否則會令身體上火，導致生暗瘡、喉嚨痛等不適。

寒底吃燥熱食物病症難愈 不過，就算是與自己體質相反的食物，也不能大吃特吃。趙仕祥指出，中醫的寒與熱並非「加減數」，寒底人士食大量太燥熱的食物，未來得及吸收、平衡，身體已隔住燥性，產生「火包寒」；而本身內熱卻食用很多生冷食物，則會變「寒包火」，尤其本港天氣較熱，港人多喝凍飲、吃生冷食物，此情況十分普遍，出現胃口不好、手腳冰冷等寒底症狀同時，又有很多暗瘡。

趙指，以往天氣多由熱慢慢轉冷，之後回暖，但近年多凍熱夾雜，而且霧氣較大，寒、熱、濕三重夾擊，若受寒感後食大量燥熱食物，也會導致「火包寒」症狀，而且吃太多大寒大熱或肥膩食物，脾胃不能吸收，免疫系統就會變差，病灶自然難好，應保持飲食清淡，以及盡快求醫。