東呼即應：回收年桔利是封 轉廢為用

東呼即應訪問環團 募捐賀年食品送暖 農曆新年後，大量利是封、年花、賀年物品等成為垃圾。其中單計利是封，香港人每年約使用逾3億個，相當於砍伐16,414棵樹。《東呼即應》訪問了多個環保團體，介紹各種處理賀年物品的方法及途徑，分別有環團在商場擺放收集箱回收利是封；亦有團體收集賀年食物，經挑選後派予基層市民，以免浪費；另有團體收集年桔，移植至鳳園蝴蝶保育區。不少人會摘年桔醃鹹柑桔，團體亦提醒，市面年桔是觀賞性植物，含有大量殺蟲劑，籲市民勿醃製後進食。

綠領行動在2009年開始回收利是封，並於每年派出近190萬個「新生利是封」，希望幫助市民源頭減廢，保持可持續發展的生活模式。綠領行動於即日起至3月17日在各區商場、不同商戶擺放利是封收集箱供市民回收，但市民亦要留意，並非全部利是封都能回收。

綠領行動助理項目經理鍾珮筠表示，一些生肖、姓氏、年份以及寫過字的利是封都不能重用，可能會直接回收，但市民未必知道，利是封由於染了紅色，回收過程會較困難且紙張回收質素亦不好。

柑桔殺蟲劑超標勿食用 新年不少人都會買年花布置家居，除了各區收集站有桃花回收，原來年桔也有可持續發展機會。環保協進會早在2010年就開始做年桔回收，至今已14年，共回收了一萬多棵年桔。環保協進會總幹事邱榮光表示，市民可以通過網上登記或電郵提早預約回收年桔。而回收的年桔會種在鳳園，本港九成的蝴蝶品種都在鳳園，而年桔葉很適合蝴蝶幼蟲食用。

本地農夫也很想將年桔用於圍邊或是進行年桔重用，但邱榮光指出，買回來的年桔，以前很多人喜歡在正月十五醃鹹柑桔，但這樣並不可取，因為柑桔是觀賞植物，殺蟲劑超標，他呼籲市民千萬不要食用。但過年後若繼續栽種，第二年結出的果實則沒有農藥，即可用於醃鹹柑桔。

對於過年期間的多餘食物，食德好高級項目主任黃煒霖表示，即日起至2月29日會在各區設置回收點，市民可以把過多的賀年禮盒及食品捐贈給基層，例如糕點或是毋須放雪櫃的食物、糖果、餅乾等可放入回收點，他們會在檢查後分門別類派發給基層市民。但他也表示，減廢需要從源頭入手，市民送禮時不妨想清楚對方是否有實際的需要。

積極回收賀年用品既保護地球，響應可持續發展理念，也為即將到來的「垃圾徵費」熱身，可謂一舉兩得。談到垃圾徵費港府因為宣傳不足、思慮不周引致許多問題，原定4月1日起生效的垃圾徵費推遲到今年8月，訊息混亂的情況似乎一點也沒有改善。

有「綠在區區」回收便利點的營辦商便指出平日收到的物品當中有一成至一成半屬於不能回收，會視為一般廢物棄置，擔心日後情況會持續甚至惡化，變相要營運商支付垃圾處理費用。回收物大增之下，下游承辦商有沒有足夠的車輛和倉庫應付，這也是政府需考慮的問題。

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