巨心展覽結束 11日逾70萬人打卡

【本報訊】元宵節又有中國情人節之稱，昨日是元宵節，亦是首次來到亞洲的Chubby Hearts飄浮紅心裝置展最後一天，該裝置由西方情人節（2月14日）開始，展至昨日，在本港金融區、核心區、鄉村及水鄉等展出，昨日除有巨型紅心在中環皇后像廣場花園展出外，「細紅心」則快閃大澳、尖沙咀前九廣鐵路鐘樓及深水埗鴨寮街，11天展覽共吸引逾70萬名市民及遊客打卡。

細紅心快閃大澳尖沙咀深水埗 昨日四個場地的展覽結束時間各異，一連11日展出的中環皇后像廣場花園至晚上9時，鴨寮街則至晚上8時，尖沙咀及大澳則至晚上6時結束。昨日尖沙咀及鴨寮街有不少市民到場追心，不少情侶及夫妻趁中國情人節專程拍下紅心照。

Chubby Hearts由著名設計師Anya Hindmarch構思，香港設計中心策展，文化體育及旅遊局早前證實，該活動獲公帑贊助約780萬元，費用涵蓋策展及製作、本地及海外推廣等。大會則指，活動在中西情人節期間舉行，凸顯了香港匯聚中西文化的都會魅力，至於紅心飄浮的地點，則是主辦機構考慮了安全、交通等因素，並與相關政府部門（尤其是民航處）商討後制訂。