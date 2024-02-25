三巴站長室外 增設心臟除顫器

【本報訊】心臟驟停患者存活率每分鐘會下降7%至10%，在救護車到達之前，如果能夠及時施行心肺復甦法（CPR）及按指示使用自動心臟除顫器（AED），就可以提高心臟驟停患者的存活率。消防處透過賽馬會資助推出「處處有心機」計劃，在九巴、城巴和新大嶼山巴士部分巴士站的站長室外，增設自動心臟除顫器，若然有市民心臟驟停可以即時使用。

社區設約2700部AED機 消防處表示，正積極邀請其他團體及機構參與計劃，以履行社會責任，加強AED的覆蓋面；該處正物色其他合適的地方，例如銀行理財中心和油站等，鼓勵及贊助有關團體或機構裝設AED，共建更完善的社區安全網。現時有約2,700部AED已在處方的「AED搵得到」網上資訊平台上登記，分布在鐵路站、商場、學校、消防局、救護站、體育館、圖書館、超市及社區會堂等公共場所。

消防處昨日在將軍澳消防及救護學院舉行「處處有心機──三巴同心 救心先行」活動，吸引超過500人出席。消防處於去年與其他相關組織籌組「救心同仁」聯盟，結合社會各界力量推行CPR及使用AED的社區教育，超過7萬名市民已成為「救心同仁」，願意在遇上心臟驟停事故時伸出援手拯救生命。