都大轉型應科大 校長冀助學生認清方向

【本報訊】有傳當局將於下月公布批准香港都會大學成為本港首間應用科學大學。都大校長林群聲表示，當得知香港要發展應科大時感到非常興奮，因它的概念與都大辦學模式不謀而合。他認為不少學生讀書時都缺乏「方向」，不論由高中「選科」，入讀大學「揀課程」，甚至拿到一張畢業證書之後，都不太清楚自己將來想做甚麼，而應科大可為學生提供一條明確的事業發展路徑。

提高認受性培育人才 林群聲在電台節目中表示，要成功發展應科大，先要打破普羅大眾，特別是家長們認為職專教育是「讀不到其他大學才讀」、「次一等的選擇」等一些固有觀感。他舉例，應科大在歐洲廣受歡迎，學生入讀應科大發展其心儀事業，亦可透過在學時的實習機會掌握行業最新發展，一畢業便順利投身理想的職業。林強調「行行出狀元」，今次是一個良好契機，讓教育界、家長、同學，以至全社會了解應科大的重要性，只要各方都重視，一定能夠提高職專教育的認受性，從而為香港培育優秀人才。

林續指應科大在歐洲的發展非常成功，並且廣受認同，除了主打科學及工程課程，更同時開辦商科、心理學及教育等不同類型課程，目的是培育具備行業所需知識的專業人才，以切合當前的社會及經濟發展需要，比起一般大學，應科大與業界關係更緊密。林認為都大本質上已是一間應科大，一直提供貼近市場趨勢及滿足行業需求的專業課程，絕大多數都是應用型，並且與業界有緊密聯繫。有信心都大可為香港發展應用科學大學獻出一分力。