培幼會斥美化師生戀 促訂守護兒童政策

【本報訊】港島某中學一籃球教練與女生被揭有性關係，兩人多張私密照更一度在網絡瘋傳，教育局、校方及執法部門相繼介入後，國際培幼會亦發表聲明，關注指事件涉「復仇色情」，近日網絡上對該名女生的指摘亦不盡公義，為受害人帶來二次傷害，坊間有意見亦涉美化師生戀，恐助長孌童者的氣燄，促本港盡快訂立「守護兒童政策」。

捲入事件的女事主據指向調查人員聲稱自願。執法部門已將案件列作「未經同意下發布私密影像」及展開調查。

恐助長孌童氣燄 培幼會聲明指，女學生不雅照未經同意被放上網絡，在輿論發酵後緊接而來的影像性暴力、受害者有罪論及蕩婦羞辱對受害人造成了二次傷害。機構認為，老師可以藉權力製造與學生接觸的機會，建立關係並取得信任，從而作出不軌行為，而學生由於與老師的權力不對等，會屈從實不為奇。

聲明指，當前網上有不少聲音以「戀愛自由」為上述關係開脫，質疑捲入事件的教練涉違反《教師專業操守指引》，相關指引明確指出，不論是否同意，教師不應與學生進行任何涉及性的活動或接觸。同時，不少狩獵者披着師生戀外衣，行傷害兒童之事，促本港盡快訂立「守護兒童政策」，防止兒童遭受性暴力。