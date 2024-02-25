鼓勵長者健身 18區公園蓋印換禮品

【本報訊】康樂及文化事務署將推出一系列關愛長者、殘疾及有需要人士的節目及措施，昨起率先在18區公園舉行「活力萬年青」獎勵計劃、「借遮遊園計劃」及「戶外健體訓練簡介會」，以鼓勵長者多做運動，促進身心健康。同時，康文署網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」亦增設「關愛專頁」，為長者和有需要的人士提供一站式的文康資訊。

「活力萬年青」獎勵計劃即日起至今年8月31日推行，60歲或以上長者可到18個指定公園辦事處，索取遊園記錄卡及公園地圖，並以指定公園內3個「打卡點」所提供的印章，在記錄卡上蓋印。

首1.8萬名在5個指定公園的「打卡點」，集齊15個不同蓋印的長者，便可攜同記錄卡到康文署轄下的綠化教育資源中心，或18個指定公園辦事處換領禮品，先到先得，派完即止。同時，長者亦可透過「借遮遊園計劃」，在18個指定公園辦事處或指定借用處借用雨傘，活動至今年8月31日結束。

簡介會教使用戶外設施 此外，康文署即日起至今年4月17日，陸續在指定時間、於18個大型公園的健身角，舉辦以長者為主要對象的免費「戶外健體訓練簡介會」，期間教練會指導參加者正確使用戶外健身設施、進行肌耐力及防跌等體適能訓練，以鼓勵參加者多做運動，改善平衡力及提升體適能質素。參加者可即場參與活動，毋須預先報名，完成後可獲紀念品，先到先得，派完即止。市民可於康文署網頁了解活動詳情。