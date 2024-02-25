擴個人遊 議員籲勿售假貨逼消費

【本報訊】內地日前宣布增加陝西省西安市、山東省青島市為「個人遊」城市，議員鄧家彪昨出席電台節目時表示，香港業界要有警惕，若以往售賣假貨、強迫消費等情況再出現，將會「醜事傳千里」，必須以誠信吸引旅客，另又建議將東九龍打造成文體旅遊創新區，並重新包裝海濱長廊，引入商業化元素。至於議員邵家輝則建議擴大內地赴港澳個人遊城市之餘，應盡快恢復一簽多行安排。

促恢復一簽多行振經濟 另外，優質旅遊服務協會歡迎有關安排，相信有助香港在新時代新形勢下繼續健康發展旅遊業，並帶動相關行業的經濟與就業，期望未來有更多城市被納入個人遊，以及「一簽多行」政策能盡快恢復及擴展到大灣區更多城市。

香港中華總商會亦相信措施可增加本港旅遊業及相關行業的商機，促進經濟發展，更有助進一步促進內地與香港人流雙向流動，又期望中央進一步擴大個人遊安排，讓更多內地城市的居民赴港個人遊，為香港旅遊業增添新活力，助力香港經濟發展。同時建議推出「大灣區卡」，方便港澳和大灣區內地城市的高端人才可以更方便即日往來工作、生活，充分發揮好一小時生活圈的優勢作用，讓兩地人流往來更為便捷暢順。