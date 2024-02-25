新星旅遊突玩完 逾百求助涉36萬元

稱受疫情網騙威脅 無奈結業 農曆新年剛過，專門經營澳門訂房訂票業務的新星旅遊有限公司前日張貼結業通告。旅遊業監管局指，本月9日收到新星有意停止經營的通知，並正按照《旅遊業條例》（第634章）（《條例》）處理新星旅遊的牌照事宜及受影響旅客的個案。截至前日，旅監局共接獲約140宗市民查詢或求助個案，而因新星旅遊停止經營旅行代理商業務涉及團費總額約為36萬港元。

根據相關法例，外遊旅客若持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因旅行社倒閉而損失外遊費，可向旅監局申請特惠賠償，賠償金額最高為損失的外遊費90%。

旅監局指，正跟進事件，若發現有任何涉嫌違例情況會按程序調查，並與其他執法機構跟進。旅監局亦與消費者委員會緊密溝通，有完善機制處理不涉及紀律事宜的、消費者與持牌人之間的爭議。

叫苦主向旅監局尋支援 新星旅遊指，3年疫情及欺騙網站嚴重影響旅遊業的收入，無奈決定即日結業，向受影響的旅客致歉，籲他們可致電旅遊業監管局尋求支援。有消費者曾表示，上月底才向新星旅遊訂購澳門的酒店套票，並預付超過2,000港元，計劃今年3月到澳門，得悉該公司倒閉後，感覺遭受欺騙。

根據澳門統計暨普查局公布的去年旅遊數據，2023年全年入境澳門的旅客共有2,821萬人次，按年上升了3.9倍，旅客平均逗留時間減少0.2日至1.3日，當中719.6萬人次來自香港。

不過，入境遊人次雖上升，但澳門旅遊界亦發現旅客平均消費有下降趨勢。去年旅客總消費（不包括博彩）同比上升2.9倍，至712.5億澳門元；但人均消費則減少20.8%，至2,525澳門元。當季旅客總消費按年上升3.0倍，惟人均消費卻減少了5.9%。