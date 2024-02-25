醫健：伶牙俐齒：耐力訓練對口腔健康的影響

近年來，耐力運動在社會上愈來愈受歡迎。最近舉辦的渣打香港馬拉松，吸引了超過7萬名跑者參加，當中更有超過兩萬名跑者完成了全馬42.195公里的賽事。人所共知，耐力運動能夠改善心肺功能並可以降低許多疾病例如糖尿病、心臟病和中風的風險。透過訓練，運動員的肌肉和平衡力也能改善。長期的耐力訓練及運動會否為口腔帶來負面影響呢？讓我們一同探討一下。

運動飲料帶酸性 增牙疾風險 在2012年的倫敦奧運會，研究人員為302名來自世界各地的奧運選手做了牙齒檢查。當中發現了大約一半運動員有蛀牙及牙齒酸蝕，76%的運動員有不同程度的牙周病。

大家都知道運動「沒有奇迹，只有累積。」口腔疾病也一樣，一個壞的習慣重複做很多次，最終累積成疾病。運動員每周訓練數十小時，耐力運動員的訓練中更會因為身體長期流汗、缺水，而導致運動期間口乾。耐力訓練途中也需要為身體補充能量，補充的食物例如能量啫喱、香蕉、麵包、朱古力等含有大量糖分，而運動飲料不只含有大量的糖分，更有酸性。在口乾的時候進食含有高糖及酸性的食物，簡直是將牙齒「送佢一程」，長期會增加蛀牙及牙齒酸蝕的風險。

在奧運會的研究也發現，兩至三成的運動員認為他們的口腔疾病影響了訓練及生活質素。香港市民都知道，如果身體內有組織發炎，運動表現會受到影響，就算是世界級運動員，也會因為炎症而錯過重要的足球比賽。高爾夫球前世界一哥麥爾萊（Rory McIlroy），曾經因為智慧齒冠周炎而錯過了重要的高爾夫球賽事。所以，保持口腔健康能令運動員比賽時心無雜念，爭取更佳的成績。

比賽的時候要全力以赴，我們總不能叫肯亞的馬拉松運動員在比賽期間刷牙，也不可能叫三項鐵人在轉換運動的時候使用牙線。但耐力運動員可以在訓練期間多點注意牙齒健康，訓練期間進食甜和酸的食物或飲品後，可以使用清水漱口，或者喝一口清水，中和口腔內的酸性和沖走食物的殘渣，減少蛀牙及牙齒酸蝕的風險。人無事，先可以做到世界冠軍。牙科醫生韓琦