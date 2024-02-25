醫療券擴入灣區 港府需確保機構質素

【本報訊】港府近日宣布擴大長者醫療券在內地的使用範圍，擴展到5個綜合醫院和兩間牙科的醫療機構。香港大學醫學院院長劉澤星認為有助便利港人在內地獲得醫療服務，令他們感到有保障，更多人選用相關醫療服務，可更放心到大灣區養老。對於有聲音擔心醫療水平或內地醫生的專業知識與香港不一，他相信政府在審批醫療機構時，會檢視清楚並確保有關機構屬高質素，有具知識的人才進行審批，以增強市民的信心。