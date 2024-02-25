醫療券擴入灣區 港府需確保機構質素
【本報訊】港府近日宣布擴大長者醫療券在內地的使用範圍，擴展到5個綜合醫院和兩間牙科的醫療機構。香港大學醫學院院長劉澤星認為有助便利港人在內地獲得醫療服務，令他們感到有保障，更多人選用相關醫療服務，可更放心到大灣區養老。對於有聲音擔心醫療水平或內地醫生的專業知識與香港不一，他相信政府在審批醫療機構時，會檢視清楚並確保有關機構屬高質素，有具知識的人才進行審批，以增強市民的信心。
冀中港盡快能病歷互通
劉澤星表示，港大深圳醫院納入計劃多年，一直都採用港式體系服務病人，90%病人認為醫院服務水平良好。他又認為「病歷過河」對病人有好處，期望本港和內地相關醫療機構，可以盡快做到病歷紀錄互通。
至於今次增加兩間牙科機構納入計劃當中，有本港牙醫擔心生意或因此減少。劉澤星指不應該只注重收費問題，最重要是市民的口腔牙齒健康如何能夠得到最好保障，而牙科醫療服務需求大，他期望港府在這方面做得更好，再增加本港的公營牙科服務名額，令有需要的本地居民可及早在本港就醫。
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