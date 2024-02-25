新冠流感個案趨升 專家警告仍未見頂

周邊地區甲流增 市民外遊要留神 新冠病毒活躍程度在過去一周上升，流感亦呈上升趨勢，確診比率上升至6.60%，較前一周的6.38%高，本港仍處於新冠及流感病毒夾擊期，市民需注意防疫。香港大學醫學院院長劉澤星昨日在電台節目表示，每星期的確診數目都逐漸上升，參考過去的數據可見到各類呼吸道病毒的活躍程度由去年聖誕節前的12月中已開始趨升，到新曆新年及農曆新年後又再呈現升幅，近日亦多了市民出現傷風感冒病徵，最近兩星期的新冠個案亦有增加，反映本港新冠及流感病毒活躍程度暫時未見頂，仍然在上升中。

根據最新一周數據顯示，新冠活躍度較對上一周上升約60%，劉澤星指再加上近日忽冷忽熱及潮濕的天氣，令病毒傳播機會更大，呼籲市民小心防疫、保持個人衞生，高風險人士應盡快接種疫苗。他又提醒，本港周邊地區數據顯示，甲型流感個案亦正上升，市民外遊要提高警覺，他指出現時市民對甲流的免疫力較低，萬一染病，病徵可能會相對嚴重。

當局將於本星期發表新一份財政預算案，當中正檢討公立醫院急症室收費，認為有調高的空間。劉澤星認為調整收費可以起分流作用，指須反思是否病人一有不適便要立刻到急症室求醫，調高急症室收費對拉近公私營醫療收費相信會有所幫助。但他指，當局不應只衡量收費，同時應發展基層醫療，教育市民家庭醫學的文化同樣重要，他指若市民有固定家庭醫生，可跟進得比較好，並減少急症室壓力。

憂醫學院變3間 更難請教員 香港現有兩間醫學院，分別為香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院，而香港科技大學爭取於2027年前成立本港第3間醫學院。劉澤星認為多一間醫學院定會加劇競爭，相信良性競爭是好事，惟他關注現時兩間醫學院在招聘上已有一定困難，如果再新增一間醫學院，要細心思考人手究竟是否足夠。他續指教學人手不足是近年難題，近一年港大積極向外招聘，並內部游說同事協助培訓，漸見成效，若有需要港大亦可增加醫科生名額，應付需求。