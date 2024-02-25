飛機租賃稅務寬減 料20年GDP增4000億

【本報訊】立法會日前三讀通過《2023年稅務（修訂）（飛機租賃稅務寬減）條例》，運輸及物流局局長林世雄表示，新法例是維持香港作為國際航空樞紐的重要舉措，當局會落實5項優化措施，吸引更多飛機租賃公司落戶，預計未來20年間，會有約3,100架飛機經香港這個平台出租，因此創造超過1,000個直接及約兩萬個間接就業職位，20年間更能累積增加本地生產總值（GDP）超過4,000億元。

5優化措施 力挽航空樞紐 林世雄昨日發表網誌，指飛機出租商多屬全球性企業，沒有地域限制，稅務優惠是吸引它們落戶的主要因素，本港日前通過新法例，有助維持香港作為國際航空樞紐。當局將落實5項優化措施，包括向合資格飛機出租商在就購買飛機所招致的開支，提供一次過的扣稅優惠；擴闊飛機租賃稅制的涵蓋範圍，包括連機組人員及相關設備等一併出租的「濕租租約」；以及有融資成分的「融購租約」，並取消租約年期須至少一年的要求等。

透過有關條例，當局賦予「飛機租賃活動」一詞較廣泛的定義，不論飛機的承租人是否飛機營運商，飛機出租商都能獲得相關稅務優惠。本港亦會為合資格飛機出租商和飛機租賃管理商訂明門檻要求，以確保稅制符合經合組織的規定。新法例生效期會追溯至去年4月1日起實施。