啟德車站廣場擬設簡約公屋辦公室 居民反對 當局指已撤申請

【本報訊】政府開展首批簡約公屋的工程。房屋局局長何永賢近日在社交媒體上表示，簡約公屋的承建商早前擬於啟德車站廣場附近的1F3用地設臨時辦公室，但因當地居民反對，希望可以檢視安排，故建築署在當天與承建商跟進商討，最後決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並已於前日撤回有關用地的臨時用途申請。

居民冀進一步美化並開放通行 何永賢表示，簡約公屋啟德項目全速推進，上周三（21日）傍晚，房屋局副局長戴尚誠就和建築署及區議員等，與一眾啟德居民代表會面了解意見。何永賢引述居民意見指，雖然曾聽過在車站廣場附近設臨時的文職辦公室一事，但當時未清楚具體地點，故一直對1F3用地很有期望，希望可以進一步美化，並開放以便居民通行，不希望在該用地設置臨時辦公室。

何表示，在理解居民的想法後，建築署隨後就居民意見及實際情況與承建商商量，為免影響睦鄰關係，署方決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並撤回有關用地的臨時用途申請。