居屋戶腳軟 屯門三房沽售險守4球

【本報訊】樓市吹淡風，二手居屋亦腳軟，屯門居屋富健花園近日便錄得一宗三房單位居二市場僅售401.8萬的交易，由區內綠表客接貨，單位為5座中層C室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，買家考慮到單位可承做較長年期按揭，故買入自住。

祥益地產黃慶德表示，該買家有意置業，一直頻繁睇樓物色心水單位，鍾情該單位附設企理裝修及間隔四正，廳房景觀亦開揚，決定以居二市場價401.8萬元購入單位作自住之用，實用呎價6,787元，屬市場價成交。

據指，單位原業主於1998年以居二市場價約126.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約275萬元，單位升值逾兩倍。

另三房單位劈2700元租出 另外，屯門另一居屋兆畦苑錄得一宗租賃成交個案，單位為B座中層6室，實用面積544方呎，三房一廳間隔。業主考慮到租客可即時起租，故減價2,700元，至月租1.03萬元，租客有感租金可以負擔，決定租入，實用呎租18.9元。

黃稱，如以同類型單位銀行估值約401萬元作計算，該單位的租金回報率高達約3.1厘。他補充，兆畦苑鄰近輕鐵新圍站，步行約10分鐘即可到達熟食市場，社區設施可謂一應俱全。