撻訂潮不斷 居屋驥華苑樓王同遭殃

【本報訊】樓市下滑，居屋樓王連環撻訂。北角居屋驥華苑「樓王」單位32樓7室，2022年開售時以530.9萬元被綠表買家以5%首期購入，該單位上月已被撻訂，殺訂金額超過26萬元。而近期陸續入伙的鑽石山綠置居啟鑽苑亦不斷有撻訂個案，曾被優先搶購的首4宗成交個案全部撻訂，單位均涉高層兩房大單位，成交價介乎373.9萬港元至383.5萬港元。截至昨日，啟鑽苑撻訂的125宗個案中，殺訂最高為19.1萬港元。

啟鑽苑首4宗成交全撻訂 北角驥華苑是「居屋2022」推售的項目，「樓王」單位是32樓7室，屬當時驥華苑推售的首宗交易，成交價為530.9萬元，開售約20分鐘左右已被迅速揀走，不過，上月25日，該「樓王」遭撻訂，若屬綠表買家，殺訂金額為26.5萬元。

至於啟鑽苑方面，根據成交紀錄冊顯示，現時屋苑已有125伙單位撻訂。兩房大單位的撻訂紀錄共有16宗，佔13%；一房單位則有20宗，佔16%；不足300平方呎的開放式單位則佔最多，共有54宗佔43%；而不足200平方呎的納米單位則有35宗，佔28%。

翻查紀錄，啟鑽苑於2021年開始揀樓，當時正值樓市交投暢旺，啟鑽苑的首4宗交易在2021年10月29日成交，分別是5座37、23、34樓的1號室，以及3座35樓2號室的單位，該4個單位全為兩房高層大單位，面積達479平方呎，自2022年起，相關單位陸續撻訂，最近撻訂的兩個單位都是於本月決定中止買賣程序。