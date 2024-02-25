遏抑需求不合時宜 促預算案撤辣救市

全城水深火熱 各界費盡唇舌 政府將於周三發表新一份《財政預算案》，社會各界都期待能有刺激經濟的措施。幾位議員昨出席電台節目時，幾乎異口同聲地主張樓市應全面「撤辣」，指當日為遏抑過熱需求而定下的特別措施，今時今日已不合時宜，須調整政策以振興市道。另外，他們又指政府雖然財赤，但只屬於臨時性質，故不應向民生開刀，反而要透過寬減某些稅項來「做大個餅」，促進交投、穩定民心。

工程界議員盧偉國指股市樓市是香港的經濟支柱，因此樓市不能一潭死水，畢竟做生意融資往往靠的是「磚頭」。為了回應「撤辣」的呼聲，去年政府實施一些減辣措施，如外來專才來港置業的「先免後徵」等，盧形容此舉是「好事」，然而大部分辣招仍然存在，對樓市是有負面的影響。盧表示樓市辣招在10多年前推出，當時是為了遏抑過熱的需求，現時情況不同，救市是當務之急。盧相信公布預算案時即使不用「撤辣」的字眼，但相信政策亦必有調整，盧又建議寬減股市印花稅，希望「做大個餅，因減得加」。

議員周浩鼎亦指當年之所以推出「辣招」，目的旨在遏抑炒風，今時今日已不合時宜，政府應與時並進，全面「撤辣」。況且去年「減辣」之後，樓市未有出現炒風，相信一旦全面「撤辣」，對釋放市民購買力有一定幫助。周說之前的疫情，政府累積許多支出，加上賣地收入減少，現時面對財赤，故無期望福利「加碼」，但他認為財赤並非結構性，政府不應實施嚴苛的緊縮措施，或大幅徵收民生費用，加重小市民負擔，否則會得不償失。周相信隨着環球經濟好轉、美國減息，香港會加快復甦步伐。開源方面，周主張外圍球類賭博「正規化」並交由馬會規管，從而增加博彩稅收入。

取消辣招有助穩定民心 議員容海恩亦指全面「撤辣」不會助長炒風，反而有助市民置業、穩定民心。政府應思考市民不願置業的原因，當中小企都艱苦經營，一般小市民自然對經濟前景持審慎態度。她主張藉住減稅來要刺激交投、啟發動能，期望預算案能提出減輕市民稅務負擔的措施，如增加供養父母及子女免稅額、聘用外傭開支免稅等。

批發及零售界議員邵家輝亦指政府財政壓力很大，不過亦是時候撤銷「辣招」，料可刺激樓市交投之餘，相信連帶建築、裝修及建材等行業亦可受惠。邵又指中小微企面對不少壓力，尤其是不少市民北上大灣區購物消費，對生意經營構成挑戰，冀政府能提供支援。議員鄧家彪認為香港經濟不景，但去年的GDP在扣除通脹後也有增長3％，而存款數字亦創新高，反映沒有資金外流，目前的財赤只是短暫性質，因此政府不宜向民生開刀。儘管政府在「派糖」方面不再疏爽，但鄧主張長者和綜援人士應有雙糧，並建議以「能者多付」原則，對盈利一億元以上的企業，增收一個百分點的利得稅。