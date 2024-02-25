3周收過百同類案投稿 關注組：受害者遍全港

【本報訊】執法部門稱今次拘捕的潑液狂徒牽涉約13宗同類案件，但網上有關注組表示，在過去3星期內收集到百名受害者投稿稱遭人從後向下半身潑不明液體，案發地點遍布港九新界，尤以旺角最多。有關注性暴力團體認為，連串潑液事件是集體的性暴力事件，認為社會、執法部門及媒體都應該要正視。

製黑點地圖 旺角佔近半 社交專頁「向私密部位潑灑不明液體關注組」成立約3星期，刊登了其收到約百宗涉及被潑液的求助個案，列出了事件發生地點及過程，部分附有被潑濕衣物的照片。

該關注組更製作案發黑點的互動地圖，記錄受害人提供的事發地點，冀大眾可加倍留意周邊環境。地圖可見案發地點遍及港九新界，其中以旺角最為嚴重，搜查「旺角」二字可找到43筆結果，佔現有總數據100個接近一半，而銅鑼灣、灣仔等鬧市亦榜上有名，甚至連東涌亦曾有女性遇害。

倘遇性暴力 團體籲求助 關注性暴力團體風雨蘭認為，此類潑液案件犯案人針對女性施襲的行為模式值得關注，並認為並非單一個別事件，強調性暴力包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味及沒有對方同意的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺。風雨蘭指，性意味加上不情願等於性暴力，呼籲曾經歷同類事件的當事人若需要有人陪同報案或情緒支援，可聯絡他們求助。