被潑液恐現創傷後遺 速尋專業輔導

【本報訊】近日有多名女性遭人向臀部淋潑不明液體。網上更有受害人聲稱對被潑液感徬徨無助，甚至不敢再行經事發位置。有精神科醫生認為，潑液狂徒有可能患上思覺失調或被害妄想症等，在無意識下做出影響他人的行為，並建議受害女子若因事件而出現持續性的情緒困擾，可找專業輔導及早向他人求助。

不排除狂徒患思覺失調 精神專業聯盟精神科專科醫生劉英傑表示，不排除昨日被捕的潑液狂徒可能患有思覺失調或被害妄想症，該類病人通常是深受情緒困擾，在無意識下作出奇怪行為，若是被害妄想症患者，便有可能是因受驚而在無意識下做出潑灑液體的動作，或因此而影響他人。

劉舉例指，有時候或會在街上見到一些自言自語的無家者，或是出現行為差異的人便有可能屬於思覺失調。他建議，市民若見到他們有殘害自己或影響他人的行為，可以報案及尋求社工或社區輔導、家庭服務部協助。

對於不少受害女性因事件而受驚，劉指受害人若經常想起事發經過，甚或影響日常生活、茶飯不思，感到受威嚇，造成急性創傷，出現持續性和嚴重的情緒困擾，便需要找專業輔導，尋求心理治療。