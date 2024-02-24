露骨淫片揭不完 不用重典難收科

斬草不除根，春風吹又生。除惡務盡，否則一如斬草不除根，很快又怒生到一地都是！東方傳媒機構（下稱「東方」）向來關心社會關心時事，對於美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量色情、暴力、血腥的影片，東方不遺餘力檢舉，無非是不想令社會禮崩樂壞，淫賤影片荼毒血氣方剛的青少年！

春色無邊 鹹到出汁 一不離二，二不離三，三不離四。東方昨日第4度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴YouTube露骨影片，促嚴肅跟進及正視問題。真係一單未平一單又起，東方於本月初的檢舉，電影報刊辦及警方網絡安全及科技罪案調查科正跟進調查，可謂忙得不可開交。然而，東方近日在YouTube再發現5段色情影片，段段「春色無邊，鹹到出汁」，看完都真是要「洗眼」！

且看第1段影片：開頭是多名女子先後在鏡頭前脫去胸圍及上衣露胸，期間搔首弄姿，之後部分女子赤條條一絲不掛在床上滾來滾去，擺出不同撩人姿態，不時自摸身體，又張開大腿展示陰部。第2段影片：少女赤裸上身穿乳環的全過程，無格大特寫胸部，技師先為之清潔乳頭，之後用筆點上穿孔位置，然後用鉗夾住乳頭一針穿過去，火辣辣過程呈現眼前，少女事後更戴住乳環受訪。

去到第3段片：是女模特兒拍攝裸照的過程，但見她不斷於鏡頭前擺出誘人動作，意識淫穢，時而在椅上「腿張開」，時而單腳放在枱上展示陰部，又坐在地上張開大腿，被拍攝陰部大特寫。

第4段片：是另一名少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去，擺出撩人姿態期間，不時打開大腿展示陰部。

最後第5條片：是大特寫陰部剃毛過程，片長逾10分鐘，女子先以電動剃毛機自行剃陰毛，期間不斷張開大腿，剃陰唇附近的恥毛，之後用傳統剃刀仔細剃毛，包括將肛門附近的毛剃清。

各位，從以上東方檢舉的YouTube影片，比之前已被下架被評為II級（不雅）的「男子以精油按摩女子胸部」，以及同樣被下架、同樣被評為II級（不雅）的「大特寫女子陰部剃毛」，都有過之而無不及。不是嗎？第2段少女穿乳環過程，夾雜着虐待成分，令人毛管豎起！第5條片，雖然同為藉剃陰毛而賣弄女性生殖器官大特寫，俱為意識不良，不過今趟段片長逾10分鐘，難道是要觀者認清「生命之門」的奧秘？

怯洋懼外 姑息養淫 以上5段影片，從任何角度觀之，都不應是I級吧？即第I類（既非淫褻亦非不雅）物品：發布不受限制，可向任何年齡人士發布。敢信血氣方剛、心智未成熟、對性充滿好奇的青少年，必看到腎上腺素激升而「慾火焚身」！事實上，法庭新聞亦經常有類似看了色情淫片而做出非禮、強姦婦女的行為。要言之，呢類淫片確實不應任意放上YouTube平台，青少年一按鍵搜尋即可輕易觀看。有區議員指網絡世界在短短數分鐘已經可以影響很多的人，不研究累進的罰則，難以保護更多的人，看不到這些不雅視頻。

淫審處養了一大棚人，卻被轟黑箱作業，評級胡作亂為，鬧出醜聞和笑話不知凡幾，像將「大衞像」評為II級，醜出國際！連日本作家村上春樹的小說《刺殺騎士團長》都難逃II級不雅被「包膠」和被圖書館下架的命運。前者為舉世知名的藝術雕像，後者出自日本名作家，即使有性描寫也是文字，亦不至於如視頻將赤裸裸的胸部和陰部大特寫直接刺激感官吧？淫審處諸評審員，好心不要如此渾渾噩噩，一味「靠估冇辛苦」，同一張外國女星照片都可以搞出三重標準，笑大人個口都算咯！最弊令淫風亂吹，社會失範，荼毒青少年就罪大惡極！

正如有學者指出，「YouTube已經冇乜社會責任良心」！皆因刑罰不高，可能YouTube會覺得財大氣粗，不怕罰幾千甚至幾萬元，以致被檢舉都慢條斯理地移除片段。此外，正如有論者指出，怯洋懼外向來是港府「本色」，面對洋人先自矮了一截，何況Google和YouTube來自美國，在洋人之中「最高等」，港府更是碰都不敢碰。這就難怪，即使淫審處胡亂評級嘥米飯一樣無事，電影報刊辦同樣輕輕帶過，更沒有一個官員發過一聲！

東方深信除惡要務盡，切不能和稀泥，對付Google和YouTube，要涸澤而漁，要焚林而獵，絕對不能姑息養「淫」，你不重罰而一味為其護駕，香港遲早變鹹港矣！試問叫市民如何說好香港故事？