自成一家：美國兩黨霸權難打破

拜登和特朗普很大機會再次代表民主、共和兩黨參加年底的美國大選，但民調顯示逾半選民對二人皆感到厭倦。不過，即使很多美國人不想看到拜登與特朗普參選，最後恐怕也只能被迫眼睜睜看着其中一人出任美國元首。美國選民似乎有得選擇，可實質上卻沒甚麼選擇。

之所以出現這種奇怪現象，是因為根據美國的選舉制度，總統是由數百名選舉人選出，而選舉人制度是遵循「贏者通吃」原則。簡單來說，美國總統候選人在一個州所得的選票只要比其他候選人多一票，不論他的得票率是否過半，也會得到該州的所有選舉人票。這種制度對民主黨和共和黨最有利，畢竟兩大黨名氣大資源多，候選人最有可能在各州成為得票最多的人士，進而獲得該州所有的選舉人票。

這種情況有點像以前香港建制派和反對派在區議會選舉的對決，例如2019年區選反對派在全港只拿到六成多選票，但在大部分選區拿到較多選票，結果大舉奪得約九成的議席。反過來說，被喻為美國史上最成功的第三勢力總統候選人佩羅，在1992年大選雖然獲得全國近兩成選票，可是拿不到任何一張選舉人票。

理論上而言，中間選民可以將選票投給第三黨候選人，但實際上他們的選票大多還是投給了民主黨或共和黨的候選人，因為其他黨派候選人的勝率實在太低，還不如投給民主黨或共和黨中自己比較不厭惡的候選人。這種選舉制度令第三黨的生存空間很小。

美國選民不想再次看到拜登和特朗普對決，願意考慮無黨籍的候選人。但在贏者通吃的選舉制度下，所謂的攪局者，入主白宮的可能性幾乎是零。香港所謂的地產霸權，遠不如美國兩黨霸權。