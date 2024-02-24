冰鑑春秋：民進黨真準備打仗？

兩岸關係緊張，明明已是看守時期的蔡英文政府卻頻頻出招，近日又宣稱為了因應戰爭災害，將要組織「民間自主緊急應變隊」加強全民國防，而訓練對象也包括「校園」。

台灣宣布規劃今年開始到2029年，要組織民間自主緊急應變隊，預估將會有320隊，人數約8,000人，而推動對象包括公司企業、醫院、學校、村里社區等，主要針對火災、緊急救護、輕型救援等技能進行培訓。但台灣本來就有各類型的民防組織，現在又要搞這麼一個緊急應變隊，非但顯得疊床架屋功能重複，更重要的是根本沒有法源依據，預算從何而來？成立的目的又是甚麼？這個消息宣布後，引起部分家長的恐慌與不滿，台灣的兵役已延長一年，現在又要搞民間自主緊急應變隊，難道兩岸真的到了一觸即發的時刻？戰爭就在眼前，所以民進黨政府不得不開始動員了嗎？

真實的情況是，美國處心積慮希望台灣對抗大陸，最好全民皆兵，每個人都接受軍事訓練，一旦發生衝突，便可以全面投入戰爭，為美國與中國的爭霸爭取有利地位。至於台灣要付出多大的犧牲，卻不在美國的考量範圍內。對美國而言，只要關鍵的半導體技術能夠轉移到美國，台灣下場如何，並不影響美國的核心利益。民進黨在美國的壓力下，不斷的做表面的戰爭準備，但它也心知肚明，這樣搞下去，不僅台灣的經濟會被拖垮，民進黨也將喪失執政權，所以一直都是虛與委蛇，弄一些花俏卻毫無作用的東西來搪塞美國，之前的黑熊學院與現在的應變隊，都是同樣的玩意兒。

儘管民進黨並沒有真想打仗的決心，但在美國的不斷驅動下，兩岸衝突的機率愈來愈高，就看兩岸中國人是否有智慧能夠化解了。