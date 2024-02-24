筆下風雲：為何基建又貴又慢

「北部都會區」由上屆林鄭政府提出，講到現屆政府，依然十畫未有一撇。計劃中有興建北都公路的部分，建議走線由天水圍穿越錦田、新田，到新界東北坪輋，全長23公里，串連未來北都多個新發展區，並連接現有新田公路、粉嶺公路及沙頭角公路等。當局日前向立法會申請11.3億元撥款，卻並非動工，只是為了進行為期38個月的勘查研究而已。

單是勘察研究已經耗時超過3年、花費逾11億元，當中顧問費佔了3億元，貴到飛起。立法會議員紛紛質疑又貴又慢，但港府則強調需時做環評和刊憲，而僅是刊憲，已經長達11個月，即是接近一年。現屆政府所謂的「提速提效提量」，真不知從何談起。北部都會區何時才會完成，恐怕要市民等到頭髮白了才有望一見。何況連勘察研究的費用也如此驚人，整個北都到底要耗費多少公帑，實在叫人不敢想像。

當然，在愛國者治港下，議員們批評還批評，撥款還是會過關。而北都計劃宏大，如能建成，對香港融入國家發展大局非常重要，屆時北都勢必成為第二個中環，對香港未來有極大意義。問題是，本港基建成本貴絕全球，完全不合理，而且例必延誤超支。例如廣深港高鐵香港段，工程造價884億元，全長26公里，每公里成本34億元；其他地區如荷蘭、南韓、日本、中國等地高鐵，每公里成本僅約為6.1億至1.5億元。更不必說，香港高鐵雖短，但內地比香港還要早完工得多。香港基建之貴之慢，簡直到了離晒大譜的地步。

如果港府庫房仍像過去那樣豐厚，花大錢可能問題不大，但香港已多年出現財赤，今年赤字又過千億元，儲備則跌至6千多億元，跟當年過萬億元儲備不可同日而語。