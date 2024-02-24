坦言集：中美戰爭？

中國若與美國打起仗來，會怎樣打呢？

日本演習把沖繩的居民遷移至熊本縣，煞有介事地預防戰爭出現。一個可能是日本與外國作戰，這個外國便是中國，因靠近沖繩。另一個可能是美國與中國作戰，禍及在沖繩的龐大美軍基地。這都涉及中國與美國，因為若中日開戰，美國在安保條約下必然參戰。中美日三國都不願開戰，都可以用政治解決紛爭。

中國不去侵略別國，因此不會有韓戰式的衝突。今天的北韓與中國的關係不如當年，若北韓武統南韓，也不需要中國出兵協助。韓戰的教訓使北韓不會鹵莽，金正恩視南韓為敵國，便少了統一的動機，只會抵抗南韓與日美的侵犯，不會首先出兵。韓戰的因素不再存在，中日更不會交戰。日本的和平憲法，戰後的教育，要使日本再走軍國主義之路，並不可能。即使美國強迫，日本軍民亦未必從命。

於是，中美出現戰爭，主因在於美國，不在東亞，也不在中國。中國不願戰，統一台灣有許多更佳的方法。美國對付中國是必然的，因為美國霸權正在沒落，最大的挑戰者是中國。更且中國堅持和平，不介入任何戰爭。美國在各種戰爭中焦頭爛額之際，中國正好安心建設，鞏固國家的發展，並有餘力推動國際建設，來與美國的破壞競爭。美國不打擊別國，便保不住霸權，也便保不住美元霸權，美國經濟的負債運行，容易出現經濟、政治與軍事的全盤崩裂。不打不成，但在阿富汗、烏克蘭、巴勒斯坦都不成功，顏色革命也早被各國看穿，美國怎辦？貿易戰與脫鈎都打擊不到中國，金融戰雖有進帳，中國金融還是守得住，危機可控。當中國軍備不停地擴張，也行有餘地可供應美國的敵國，美國怎不會想先發制人，直接找機會來與中國打一仗決定性的戰爭？

不管甚麼藉口，一旦開戰，美國攻的不會用核武或洲際導彈，因為中國亦有，且會帶來過大的毀滅，不可收拾。作戰只能是烏克蘭模式，有限度的交戰，交戰地點只會是台海和南海。台海是台獨作為代理人，南海多會找菲律賓作代理人。但代理人是表面，實質便是美國北約參戰。在台海中國有所顧忌。美國未必可全取台灣支持，北京反可策動台灣社會反美反戰。

於是，最大機會衝突交戰的地方便是南海，美國夥同菲律賓、澳洲以至北約等，有更大的藉口與中國衝突。