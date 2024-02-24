走私黃金值千萬 大橋口岸擒澳門男

查私家車首飾箱 X光機揭異常 受內地金價上漲影響，海關不排除有不法分子走私黃金至內地轉售賺取差價，遂加強各口岸出入境檢查。前日，人員在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境七人車，由於X光影像顯示車輛有異，關員拆開車內首飾箱，從箱後暗格檢獲市值約1,000萬元的懷疑走私黃金，當場拘捕一名澳門男司機，案件將於今日提堂。海關將就黃金來源等多方面追查，不排除有更多人被捕。

由於內地金價飆漲，走私黃金活動可能更趨猖獗，海關港珠澳大橋貨物組透過風險評估和情報分析，加強對可疑的出境私家車進行檢查。至前日晚上，關員截查一輛準備離境的七人車，發現34歲澳門男司機形迹可疑，遂進一步利用X光機檢查車輛，並察覺車內一個首飾箱附近的影像異常。關員其後拆除前座乘客位前的首飾箱，最後在其後方暗格位置，檢獲約20公斤懷疑走私黃金，估計市值約1,000萬元。

車輛內部結構闢暗格 涉事司機已經被捕扣查，他會被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。調查人員表示，走私分子把貨物藏於車輛的內部結構意圖蒙混過關，海關正就黃金來源、擁有人及是否涉及洗黑錢活動等作出跟進調查。

人員又指出，根據內地黃金及黃金製品進出口交易條例管制，中國人民銀行屬相關進出口管制的負責部門，並就此實施嚴格的准許證制度，不排除走私分子利用私家車走私黃金至澳門後，再以其他方式偷運至內地，從而逃避管制。

海關提醒，寶石及金屬交易商註冊的監管制過渡期已於去年12月31日結束，任何希望從事上述業務的人士，如果在香港的交易業務牽涉金額達12萬元，需要向海關關長進行註冊。