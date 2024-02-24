墮電騙失1328萬元 男子追討收款戶口持有人

【本報訊】一名男子疑墮電騙案，對方自稱上海公安部「洪隊長」，聲稱事主牽涉洗黑錢案，要求他配合調查，把資產轉到指定戶口。事主信以為真，把逾1,300萬元轉帳至有關戶口。之後他始驚覺懷疑受騙。事主前日入稟高等法院，向該戶口擁有人追討款項，同時要求被告支付利息及相關訟費。

假公安稱事主洗黑錢 原告為Li Lan Ki（音譯李蘭基）；被告為Chan Yan Keung（音譯陳恩強）。入禀狀指，去年3月25日傍晚，原告收到一名男子來電，對方操普通話，自稱為上海公安部公安「洪隊長」，原告捲入一宗嚴重詐騙案，涉嫌洗黑錢約300萬元人民幣（約326萬港元）。「洪隊長」叫原告提供個人資料，包括香港身份證號碼、住址等，並把資產轉帳到指定戶口，好讓當局調查，同時要求原告把事情保密。

原告起初覺得困惑，但又想到「洪隊長」說案件很嚴重，最終按指示，轉帳共1,328萬元到指定戶口，惟其後再沒收到當局電話。原告之後懷疑受騙遂報案。執法人員調查下，發現收款持有人為被告。案件編號：HCA 313/2024