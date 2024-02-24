非禮護士判囚 西醫上訴得直重審

上訴人關國安

【本報訊】六旬男西醫被指在停車場非禮其診所年輕女護士，不但向對方掃背接吻，更伸手入對方裙內摸胸。該西醫被控兩項非禮罪，經審訊後被裁定罪成並判囚5個月。他不服定罪且獲准保釋向高院提出上訴。法官陳仲衡經早前開庭後，昨頒下判詞裁定該醫生上訴得直，撤銷定罪並下令案件須發還重審。但法官指眾上訴理據當中，只接納其中一個理據，其餘理據須浪費大量時間處理，並直言部分理據「睇到發嬲」。

官僅接納一理據 斥其餘睇到嬲 上訴人關國安（62歲）被控於2020年3月14日，先後在尖沙咀海運大廈停車場，及在一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度猥褻侵犯女子Ｘ。控方案情指，上訴人當日駕駛七人車接載當時21歲的Ｘ，從大圍診所到海港城一同午膳。他們到達停車場、落車步行途中，上訴人涉撫摸Ｘ的背部至屁股，又拖着Ｘ的手，使Ｘ不知所措。兩人午膳後，Ｘ回到上訴人車上坐在後排，上訴人則站在車外，伸手撫摸Ｘ的左胸、拉低Ｘ的口罩吻Ｘ，並將手伸進Ｘ的連身裙摸她的左胸。事後上訴人向Ｘ稱：「哎喲！我控制唔到自己呀！」

法官於判詞指，上訴方提出多個理據，包括指原審代表上訴人的大律師失職、原審裁判官處理Ｘ證供時不當及裁判官沒有考慮上訴人當時可能真實相信Ｘ是同意他的行為等。判詞以大量篇幅處理上訴人投訴原本代表他的大律師失職一事，並在考慮相關證人證供後認為該大律師並無失職。法官最終只接納，裁判官沒有處理上訴人當時可能真實相信Ｘ是同意的理據。法官指雖然上訴人的抗辯理由是沒有做過控罪所指行為，但裁判官仍需考慮是否有足夠證據證明上訴人有機會真實相信Ｘ是同意，但裁判官並無作任何考慮，故裁定上訴得直。案件編號：HCMA 382/2021