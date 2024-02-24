警衝鋒車撼密斗 貨車司機索償

【本報訊】一輛警隊衝鋒車於前年7月，在葵涌公眾殮房外疑未為意後方車輛及對面線有專線小巴駛至，警車掉頭時失控，車頭直撞路邊一輛密斗輕型貨車車身。其後網上亦流出拍到事發意外的「車Cam」片段。在事隔一年多後，肇事貨車司機於前日入稟區院，向涉事警員及警務處處長追討賠償及相關利息等。

指警車司機疏忽致原告受傷 原告是李家發（譯音），被告依次為肇事警車司機陳偉強（譯音）及警務處處長，並由律政司司長作代表。入稟狀指，首被告在2022年7月21日，駕駛肇事警車至葵涌公眾殮房外近燈柱W2038時，因其疏忽大意而導致與原告的車輛發生交通意外，令原告受傷。原告現追討事件中造成的人身傷害賠償及相關利息等。不過入稟狀未有提及實際追討金額。

資料顯示，在案發後拍到事發經過的車Cam片段在網上流出。警方其後作回應指，意外於當日下午發生，警車上兩名男警員及貨車男司機共3人受傷，貨車司機經檢查後拒絕送院。案件編號：DCPI 546/2024