荃灣反違泊 兩日發千張牛肉乾

【本報訊】執法人員於本周三至本周四在荃灣區採取行動，針對違例泊車及違例停泊在巴士站內而造成阻礙之車輛嚴厲執法，以確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識，並保障市民安全。人員共發出988張定額罰款通知書、19張法庭傳票並拖移6輛造成嚴重阻塞的車輛。

九龍城交通黑點拖走8車

此外，執法人員於本周四在九龍城區多個交通黑點採取同樣的嚴厲執法行動，除向涉及違例停泊的車輛發出定額罰款通知書外，亦拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。人員亦向涉及單車或行人的交通違例罪行採取行動，包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。同時，人員採用流動錄影執法，加強打擊駕駛者不負責任的駕駛行為及態度。