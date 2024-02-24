餐具走塑 批發商斥政府無援助

【本報訊】首階段即棄塑膠管制將於4月22日實施，屆時將禁止食肆提供或銷售刀、叉、匙羹及飲管等9類即棄塑膠餐具。有即棄餐具批發商表示，政府部門沒有接觸業界，解說新法例各項管制範圍，批評小商戶未獲援助，又指木製的餐具成本較貴，擔心小店成本上升；有飲食小店則擔心，糖水舖4月起不能再向食客提供膠製匙羹，但改用木匙羹，其前端弧度不及膠羹，擔心食客使用感受不佳。

環境及生態局日前向立法會提交文件，指有信心「走塑」措施會順利展開，去年底起，部門人員已陸續安排實地走訪兩萬間中小型食肆，協助業界做好準備。下星期又會出席立法會環境事務委員會會議，交代措施準備工作進度。

憂替代品使用感受差 有即棄餐具批發商指，以紙或蔗渣生產的替代餐具普遍較膠餐具貴五成以上，料成本增加下，未來需求都會大減，憂慮生意大受打擊，惟政府沒有任何援助，抹殺小商戶的生存空間。有經營糖水舖的店主表示，正尋找替代外賣餐具，需要重新接洽供應商，預料相比原來的即棄塑膠餐具，未來每月成本至少多幾千元。他又指，木匙羹前端弧度不及膠匙羹，擔心食客用起來有欠靈活。