北上玩樂 33%市民減在港消費

【本報訊】港人北上消費成風，有機構調查逾千市民北上的習慣，發現四分之一受訪港人北上時每日花費千元人民幣（約1,087港元）或以上，逾三成受訪者因此會減少在港的日常消費，超過一半受訪者更指本港的「日夜都繽紛」活動無助增加他們在港的消費意欲。

25%人內地日花逾千元 香港研究協會於本月8至21日訪問1,007名成年市民，結果發現25%受訪者過去一年北上消費時人均每天會花1,000元人民幣或以上，其中13%花費1,000至1,999元，34%受訪者則表示花費少於1,000元，亦有33%受訪者表示會因此減少在港日常消費。受訪者亦談及「18區日夜都繽紛」，54%受訪者表示不會因此增加在港消費意欲，僅20%表示會增加意欲。

早前美職球隊國際邁亞密來港表演賽，球員美斯缺陣引起風波，調查顯示31%市民表示滿意當局事後應對，表示「一半半」及「不滿意」則各佔28%。

調查亦有問及樓市政策及今年初宣布延遲執行的垃圾徵費，28%受訪者認為當局應削減樓市「辣招」，比例創調查以來新高；至於垃圾徵費方面，79%受訪者認為需要在8月1日實施前加強宣傳教育工作。

協會表示，調查反映目前盛事活動刺激消費的成效有待加強，當局應積極與社會各界溝通，構思和探索各類盛事活動，向市民及世界展示本港城市活力，又促請港府用心聆聽市民需要，加強政策研究工作，改善生活環境。