天眼圍城旺角試行 現階段無追蹤功能

影片30日後刪走 有助刑偵則保留 港府今年內會在全港18區罪案較高及人流較多的公眾地方位置分階段安裝2,000個閉路電視，以保障公共安全及加強防罪滅罪成效。執法部門表示，下月將在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，涉及數款不同規格，部分可拍攝4K高清畫面，測試期間會轉換地點及拍攝角度。待優化操作後，今年中開始正式在其他區安裝首階段其餘600組。有關閉路電視現階段無追蹤功能，不過執法部門早前曾表示，不排除未來或會設有人臉識別技術。

執法部門向立法會提交的文件中表示，閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除。若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按指定內部程序將片段複製，並根據內部指引保存及處理錄影紀錄。

首輪18區共安裝615個 當局指，在各區識別出罪案數字較高及人流較多的地點，聯同相關部門完成實地勘察及技術方案研究，選定安裝位置。另外，當局正研究為閉路電視系統配備人工智能科技，以配合執法和提升防止及偵查罪案的效能，待鏡頭和系統正式運作後會持續審視成效。

議員促交代拍攝範圍 經分析了全港各區的罪案紀錄、各區情況和風險，以及公共秩序等多項因素後，選定18區的615個位置安裝閉路電視，全部只涉及安裝於政府的建築物或設施，以及傳統或智慧燈柱。

議員顏汶羽認為執法部門要向公眾交代更多細節，例如向市民解釋清楚會拍攝到的範圍，亦要讓途人知道有關範圍正在錄影。他又說香港人口較稠密，有些樓宇可能較貼近馬路，要避免鏡頭拍攝到市民寓所及屋內情況。油尖旺區議員陳少棠則指過往區內曾有找換店、珠寶鐘錶店或二手錶行等發生劫案，最後依靠商場、店舖等借出閉路電視片段才得以破案，認為率先在旺角區安裝鏡頭是合適。