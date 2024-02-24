醫健：醫健寶庫：百年基業 攜手追求卓越

港大醫學院和養和醫院於2022年分別慶祝成立135和100周年，兩者不僅關係深厚，更互相砥礪前行，在教育和醫療領域緊密合作，不斷追求突破和卓越。

雙方為培育醫護人才，共同推動醫護教學。港大醫學院的護理學學生會被安排到養和醫院不同的專科部門實習，既有助提升其專業知識和技能，亦可學習應變和危機處理，為他們將來面對公私營醫療環境的急速變化和挑戰，以及成為專科護士打好根基。而內外全科醫學士（MBBS）學生則會在最後一個學年到養和醫院的24小時門診服務進行實習，親身為病人進行評估和診症，增進他們對基層醫療和家庭醫學的了解，為未來行醫作好準備，亦有助政府推行「基層醫療健康藍圖」強調以家庭及社區為本的醫療發展方向。

跨界別團隊可共研新領域 港大醫學院和養和醫院的合作亦為學術研究提供了相關的平台，讓跨界別研究團隊共同探討醫療領域的新發現，有助於推動科研創新及轉化應用。如雙方共同主導的「分子腫瘤研討會」（Multidisciplinary Molecular Tumour Board, MTB）由相關專科醫生及跨學科專家組成，對病人的基因次世代定序報告進行討論，從而制訂個人化的治療方案。

此外，在李樹培醫學基金的資助下，醫學院的醫生亦可展開不同的研究項目，例如內科學系對肺癌、肝癌及肝臟移植者的篩查檢測及心臟腫瘤的醫學研究，矯形及創傷外科學系針對接受手術切除脊椎轉移瘤患者的個體化腫瘤新生抗原多肽疫苗研究，以及眼科學系研發人工智能輔助激光矯視和白內障術後護理。這些研究項目，均有助提升醫療水平，為病人帶來更優質的治療和護理服務。

經歷逾百載的寶貴基業互相成就，港大醫學院和養和醫院在下一個100年裏將繼續攜手合作，共同培育醫護人才，推動科研，提升醫療水平，引領本港醫療事業的發展。香港大學李嘉誠醫學院香港大學醫療系統

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