逾50歲港人8%青光眼 9成不察症狀
【本報訊】本港50歲以上患青光眼的比例極高。奧比斯及香港大學醫學院眼科學系去年6月曾進行社區眼疾檢查計劃，經8個月的實施，為1,159名本港年滿50歲的公屋住戶提供免費全面眼科檢查，團體分析結果指，受訪的50歲或以上中年港人，有8%患有青光眼，是2006年在廣州一項針對50歲或以上成人流行病學研究的兩倍。而當中90%青光眼患者未能察覺症狀，已獲轉介到眼科專科門診繼續跟進。另外有13.5%患者因白內障、老年黃斑病變和其他致盲性眼疾被轉介到眼科專科門診。
兩機構去年推出全港首個大型社區眼疾檢查計劃，即「『視』不宜遲—青光眼人工智能ROTA篩查計劃」，香港大學醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信指出，今次計劃應用港大醫學院研究團隊開發的ROTA專利技術，比傳統技術的準確度高出三成，希望計劃可於今年底完成，目標為3,000名50歲以上公屋住戶進行眼科檢測。
奧比斯眼科飛機醫院開放參觀
奧比斯眼科飛機醫院事隔8年再度抵港開放參觀，即日起至3月3日將舉辦「奧比斯‧協成行 眼科飛機醫院愛心行2024」，展示由貨機改裝而成的小型教學醫院。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：