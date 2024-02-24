逾50歲港人8%青光眼 9成不察症狀

【本報訊】本港50歲以上患青光眼的比例極高。奧比斯及香港大學醫學院眼科學系去年6月曾進行社區眼疾檢查計劃，經8個月的實施，為1,159名本港年滿50歲的公屋住戶提供免費全面眼科檢查，團體分析結果指，受訪的50歲或以上中年港人，有8%患有青光眼，是2006年在廣州一項針對50歲或以上成人流行病學研究的兩倍。而當中90%青光眼患者未能察覺症狀，已獲轉介到眼科專科門診繼續跟進。另外有13.5%患者因白內障、老年黃斑病變和其他致盲性眼疾被轉介到眼科專科門診。