注資10億 增一帶一路獎學金名額

【本報訊】政府提出向政府獎學基金注資10億元，以將「一帶一路獎學金」的名額由每年100個增加至150個。立法會財務委員會昨日審議該項目，有議員質疑在政府財政赤字高企、要「勒緊褲頭」的情況下，注資10億元並不適宜，更有議員質疑獎學金基金投資回報率太低，選擇的投資基金均是外國基金公司。不過建議最終獲得通過。

議員質疑財赤 惟仍通過 政府自2016／17學年起在政府獎學基金的「特定地區獎學金」下推行「一帶一路獎學金」。政府指長遠來說政府獎學基金的投資回報率維持在4%的目標。

議員蘇長榮指，計劃由2016年開始推出，有430受惠的學生，而政府希望爭取每年4%的回報，但蘇表示翻查資料，發現2022年2015年2010年以及2009年四個年度虧損，其中2022年虧損4.47億元，2015年虧蝕1.6億元。教育局副局長施俊輝指投資環境有變化，前兩年虧損比較顯著，預計希望每年可以做到4%的回報。

政府選擇5間投資經理公司處理基金投資事務，議員葉劉淑儀質疑當中沒有一間是本地公司，斥為何本地基金公司「鹹豆都冇一粒」，稱「外資公司冇錢搵就唱衰香港走佬」，詢問投資政策由誰決定，而政府回報只是希望4%，質疑定存已經足夠。

施回應指該督導委員會並非負責投資，而是整體審議發放獎學金決策，而息口並非永遠高息，會和專業部門商討如何做好投資工作，他又指2021至22年度的各大大學基金回報也出現明顯的虧蝕，有可能是與當年投資環境衝擊有關。