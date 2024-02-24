港鐵推半價乘車感謝日 賀元宵節

【本報訊】今日適逢元宵佳節，港鐵推出半價乘車「感謝日」，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。6條港鐵路線會加密班次，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫及東鐵綫，合共增加370班車，而輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

優惠包括過境車程 半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站及全月通連接車程七五折優惠同時使用。不過，「感謝日」半價優惠不包括東鐵綫頭等額外費用、機場快綫及港鐵接駁巴士，亦不適用於使用感應式信用卡或扣帳卡之付費車程。

此外，由下周一（26日）起，港鐵「早晨折扣優惠」將會調整為車費的七五折；而在本月19日至下月28日，亦會推出「早搭有賞」優惠。乘客只需使用已連結MTR Mobile帳戶的相同成人八達通，在推廣期內逢周一至五（公眾假期除外）乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿5次，即可換領一張港鐵車站商店10元電子禮券；每位MTR Mobile登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。