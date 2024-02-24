港於廣州設服務機 跨境通辦港務

【本報訊】創新科技及工業局昨公布，於廣州設置首部香港「跨境通辦」自助服務機，即日起可供身處粵港澳大灣區內的城市企業和市民可申辦50多項香港政務服務，有關人士毋須到港便能一機辦妥。該局又稱會繼續與廣東省政府數個部門探討，於大灣區設置更多自助服務機。

提供逾50項政務服務 「跨境通辦」自助服務機設於廣州市政務服務中心3樓大堂，提供9個本港政府部門、超過50項政務服務，包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康和出入境檢查及緊急求助。市民可通過自助服務機輸入資料、掃描文件和打印結果，一站式申辦各項政務服務 。

此外，同一地點亦設有政府資訊科技總監辦公室的「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民，辦理「智方便+」的登記或升級手續，以享受更便捷的網上服務。創科及工業局發言人表示，當局會繼續與廣東省政數局探討，於大灣區設置更多自助服務機。