新田環評報告認錯雀仔 環保署：已聯絡土拓署修正

【本報訊】早前土木工程拓展署提交有關新田科技城環評報告，但當中生態影響評估出現「認錯雀仔」的明顯錯誤，惹來質疑。環境保護署昨稱，已聯絡土拓署跟進有關事件，並承認因編輯問題，導致澤鷸及小濱鷸的相片「寫錯名」，環保署已要求土拓署於一星期內提交報告，詳細解釋有關事件的原因及跟進工作，但就毋須重新提交環評報告。

香港觀鳥會日前指出，新田科技城環評報告在生態影響評估方式，出現明顯錯誤，包括認錯多種雀鳥物種，容易低估發展對后海灣濕地的生態影響。觀鳥會提到，報告附件10.2中，有3張雀鳥記錄相片註釋圖文不符，包括「林鷸」的相片下標註為「澤鷸」；「長趾濱鷸」的相片下標註為「小濱鷸」。

團體憂損報告可信度 環保署發言人回應指，相片與雀鳥名稱不符是由於土拓署顧問團隊在整合環評報告的附件時，因編輯問題，在澤鷸及小濱鷸的名稱標示上配置了不相符的相片，土拓署將會提交修正附件；但對於鳳頭鷹的質疑，土拓署顧問確認記錄到的鳥類物種是鳳頭鷹。環保署已要求土拓署於一星期內提交報告，詳細解釋有關事件的原因及跟進工作，而根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若環評報告須作出若干修訂，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，便毋須重新提交環評報告。

觀鳥會批評環評報告作為一份專業而且有法定效力的文件，卻出現這類錯誤，對此感到詫異；認為此錯誤不但會低估發展對生態環境同各種生物的影響，更會影響報告的可信度，更令人質疑新田科技城對環評的「莊嚴」程度。