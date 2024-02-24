資金難周轉受壓 廠商促全面撤辣

【本報訊】本港在過去一年，經濟復甦步伐緩慢。香港中華廠商聯合會會長盧金榮昨日出席新春團拜時提到，樓市應全面「撤辣」，事關不少廠商以「磚頭」為資金鏈，樓市下挫勢必造成周轉壓力。儘管歐美市場經歷較長時間的庫存調整，香港貨物出口有望延續去年第4季的穩步回升趨勢，今年全年或錄得單位數增長，然而市道不振，外圍環境不明朗，廠商會在綜合各種因素後，調整先前對2024年香港經濟增長預測，由原先預測GDP有3.5%的增長率，略為修訂為3%至3.5%之間，並期望下星期發表的《財政預算案》能為刺激經濟提出更多針對性措施。

倡發展食品產業園區 對於內地擴大個人遊的城市數目，盧金榮表示歡迎，盼增加訪港人數可彌補內地旅客的低消費額。可是內需仍然充滿挑戰，畢竟市民及旅客的消費模式改變，加上樓市股市俱疲，削弱民眾的消費能力。另外，環球地緣政治緊張，導致能源和大宗商品價格波動，影響物流運輸及國際貿易的成本，主要經濟體可能面對不同程度的增長放緩，從而影響需求。若說香港已經否極泰來，未免言之尚早。

為加快香港經濟復甦，盧金榮說廠商會已就《財政預算案》向政府提出多項建議，盼可繼續寬減差餉、薪俸稅和公司利得稅，並應大力發展銀髮產業、開發創新旅遊產品如工業旅遊、提高訪港內地旅客免稅額上限至10萬元人民幣（約10.87萬港元）、津貼企業派發「夜間優惠券」，以及為業界推廣和實施碳審計提供財務誘因等，在不同領域為內部經濟增長注入新動力。同時廠商會主張在北部都會區發展「香港食品產業園區」，以及打造一個匯聚戰略性先進工業和優勢傳統工業的新型工業體系和中試基地，以推動香港產業多元、高質量發展。