啟鑽苑122伙撻訂 7成屬納米戶型

相關申請人2年內禁再入表抽綠置居 當年萬眾矚目的綠置居鑽石山啟鑽苑，至今錄得122宗「撻訂」紀錄，震驚樓市。香港房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉昨日表示，單一屋苑出現過百宗撻訂屬情況罕見，由於撻訂單位約有70%屬面積100至200多呎的細單位，估計是因應經濟考慮及日後可再申請其他綠置居單位等，令買家決定撻訂。他又稱，由於早前收緊了綠表資格，故「撻訂」申請人至少兩年均不能再申請綠置居。

蝕首期對沖樓價 謀申大單位 招國偉表示，過往綠置居主要是細單位會出現滯銷情況，但單一屋苑出現過百宗撻訂，情況比較少見，他估計相關買家是受到息口等因素影響。被問及現時訂金僅為樓價的5%，入場費涉及金額只需10萬元左右，樓價下滑可作對沖。他表示，綠置居家居面樍已經封了底，最少會有280呎，損失的首期將來或能申請更大單位。

招又指出，早前房委會已收緊綠表資格，申請人均要在申請綠置居前24個月內沒持有任何物業，包括沒簽署任何買賣協議；故相關買家在「撻訂」啟鑽苑後，未來24個月會因為未符申請資格而無法申請居屋。

至於房屋署近日正跟進15宗涉嫌違規轉售居屋的個案。招國偉表示主要以舉報、或放售時以清水樓作招徠而找出的相關個案，他認為當局要求相關業主交出轉售利潤是一個不錯的方案。

下月起居二擔保期增至50年 此外，房委會昨日宣布，將於下月1日起實施延長居屋第二市場的最長按揭保證期及還款期安排，擔保期由最長30年增至50年，而按揭還款期則由最長25年延長至最長30年。新安排將適用於所有在推行日期當日或之後，用作購買在第二市場計劃出售的居屋、綠置居、租置計劃單位而提取的新按揭貸款。

由下月1日起，首40年內的資助出售房屋，房委會會為綠表和白表申請者向參與財務機構提供單位估值或買價分別為最高95％和90％的按揭貸款保證；在第41年至第50年，房委會會向參與財務機構就按揭貸款提供最高為單位估值或買價80％的按揭貸款保證。房委會亦已與按證保險公司達成協議，按證保險公司會讓第二市場計劃下資助出售單位綠表和白表申請者申請按揭保險計劃，從而分別取得最高95％和90％按揭貸款。