籃球教練與女生不雅照瘋傳 涉事中學炒人 教局促交報告

【本報訊】港島有中學籃球教練被揭疑與女學生發生性關係，多張親密照片在網上被廣傳。教育局表示非常關注有關事件，已即時聯絡涉事學校跟進了解，知悉該校已啟動危機處理小組跟進，即時解僱有關教練，並為有需要學生及家長提供輔導和支援。教育局表示，已要求涉事學校嚴肅跟進事件和提交報告，並會繼續與該校保持聯絡，跟進及提供適切協助。

列非法發布私密影像跟進 執法部門昨日表示，於前日下午留意到網上討論區有關貼文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關貼文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」跟進調查，正與校方積極跟進案件，暫未有人被捕。

有報道指，23歲男子於去年9月該校任職課外活動籃球教練，16歲女學生就讀中五，亦是籃球隊隊員，二人後來發展至情侶關係。在不雅照瘋傳後，女學生的家長與校方等商討後決定報案求助，女事主聲稱自願與男教練發生性關係。

兒童會籲停傳播相關照片 香港救助兒童會指，事件令人深感憂慮，對任何針對兒童及青少年的剝削表示強烈譴責，認為可能對受害青少年的身心健康產生深遠影響，呼籲大眾不應傳播相關不雅照片，以免對受害者造成二次傷害，亦有可能觸犯法律，敦促社會各界人士制止線上線下針對兒童的暴力行為。