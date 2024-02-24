東呼即應：YouTube淫片遍網開花 東方4度檢舉促部門徹查

東呼即應轟放任不管 再揭5段裸露性器官 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片無日無之，為人詬病。東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段裸露性器官及大特寫陰部的影片，昨日第4度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。至於東方於本月7日的檢舉，電影報刊辦及警方網絡安全及科技罪案調查科正跟進調查。

東方近日在YouTube再發現5段色情影片，第1段影片開頭是多名女子先後在鏡頭前脫去胸圍及上衣露胸，期間搔首弄姿，之後部分女子赤條條在床上滾來滾去，擺出不同姿態，不時自摸身體，又張開大腿展示陰部。第2段影片則是少女赤裸上身穿乳環的過程，無格大特寫胸部，技師先清潔乳頭，之後用筆點上穿孔位置，然後用鉗夾住乳頭，一針穿過去，過程呈現眼前，少女事後更戴住乳環受訪。

第3段片是女模特兒拍攝裸照的過程，她不斷在鏡頭前擺出誘人動作，意識淫穢，時而在椅子上張開大腿，時而單腳放在枱上展示陰部，又坐在地上張開大腿，被拍攝陰部大特寫。

第4段片是另一名少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去擺出撩人動作，期間打開大腿展示陰部。最後第5段片是大特寫陰部剃毛過程，片長逾10分鐘，女子先以電動剃毛機自行剃陰毛，期間不斷張開大腿，剃陰唇附近的恥毛，之後用傳統剃刀仔細剃毛，包括將肛門附近的毛剃清。

年齡審查兒戲 細路容易學壞 新界校長會主席朱偉林表示，YouTube平台只在網上詢問使用者的年齡，後者就是回應「是」或「否」，其實是否真的滿18歲，根本是沒有人可以檢查得到。這樣對學生、小朋友都有很大影響，他認為應該要在關卡上或者進入網站方面，必須有更加嚴謹及嚴厲的措施，來阻止未成年的年輕人進入。他建議，應考慮如何將YouTube的影片加設分類，他形容如想做成年人生意的話，就設立一個成年人的頻道，另外又可建立一個專為兒童及青少年使用的頻道來分開兩者。如果YouTube繼續將兩者混合在一起，加上平台現時根本就是開放性，將一些不良的影片放上平台，便會很容易影響到年輕人。

他認為在法例上亦應有些關卡要設定，另外又是否可以將影片進行分流，如設立更多適合年輕人看的頻道，就好像電視般有不同的頻道可觀看。而在檢控方面則一定要將檢控的門檻降低，並加設限制及懲罰，甚至乎禁制有關使用者再發片上網。否則的話就如一個「冇掩雞籠」，可以將任何片段放上網，供任何人觀看就會衍生出很多後遺症。

倡研累進罰則 不下架便嚴懲 對於早前淫審處就東方檢舉的5條片段作出的評級惹起爭議，曾任淫審處審裁員的油尖旺區議員黃舒明表示，認為東方舉報的影片是「有理有節」的，有關影片用性器官做大特寫，卻被評為I級是匪夷所思。她覺得電影報刊辦可以有更多的作為，包括研究如何把已經被評為不雅級別的視頻能夠令其盡早下架，以東方作出舉報的視頻為例，其實在2月1日評為不雅之後，2月19日才能讓YouTube將影片下架，她批評網絡世界在短短數分鐘已可以影響很多的人、接觸很多的人，如果說評為不雅物品都需要19天將其下架，時間上可能已經太久。她建議可以研究一些累進制的罰則，不下架不雅物品，就累進地增加罰則，從而使得下架的速度提速，保護更多的人，看不到這些不雅視頻。

東方第4度致函警務處檢舉及投訴。 女模特兒張腿影陰部 東呼即應爆料熱線 女子自摸擘髀露陰 少女樹林內拍裸照 東網版面新設計一撳即睇 少女赤身穿乳環 大特寫陰部剃毛