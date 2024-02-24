原定3月舉辦 Dior時裝展押後

【本報訊】港府向內地爭取增加個人遊城市，有酒店業界昨稱香港絕對有空間接待更多旅客；本港可嘗試多做一程多站的旅遊安排。港府同時舉辦多項盛事吸引旅客，不過又有盛事出事。國際著名時裝品牌Dior下月在港舉行國際時裝展，惟時裝展將押後，品牌方未交代原因。政府證實消息，僅指大型活動延期時有發生。此次時裝展不涉及文化藝術盛事基金撥款資助，但文化體育及旅遊局、相關部門及盛事委員會全力支援相關的舉辦細節。

酒店業倡一程多站吸客遊港 另外，香港酒店業聯會總幹事徐英偉稱，早前內地增加了不少免簽證安排的國家，不少外地旅客會提早來港玩一至兩天。他建議香港可以嘗試做一程多站的旅遊安排，以香港做「膽」，串連不同文化體育等元素配合，吸引遊客。他指，香港未來亦有多間大型酒店落成，相信有足夠的酒店房間接待旅客，現時內地有很多二、三線城市也有很高的消費力，希望本港能吸引更多一小時生活圈以外城市的旅客訪港。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，若擴大個人遊城市，旅遊業也會有一定的接待能力，例如機場城市等商場規模龐大，已準備好迎接旅客，相信能應付新增的旅客量。交通運力方面，他認為雖然部分往返香港和內地的直航航班在疫情期間停飛，但現時已陸續恢復營運，加上來往中港兩地可以利用高鐵，長江以南的旅客較多會乘搭高鐵來港，高鐵也有增加班次的空間。