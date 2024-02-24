新星旅遊突結業 未提賠償 預購澳門套票客：感覺被騙

【本報訊】農曆新年剛過，專門經營澳門訂房訂票業務的新星旅遊（牌照號碼：352610）昨日張貼結業通告，指3年疫情及欺騙網站嚴重影響旅遊業的收入，無奈決定即日結業，向受影響的旅客致歉，促他們可致電旅遊業監管局尋求支援。有消費者表示，向該公司預付了2,000多元訂購下月往澳門的酒店套票，現在擔心損失慘重，又斥該公司明知會結業，上月底仍收客涉欺詐。

訂票網頁仍可登入 新星位於尖沙咀一商業大廈的辦事處昨晚重門深鎖，其內漆黑一片，門上貼有結業通告。其訂票網頁及社交平台仍可登入，可見截至本月6日，仍有一些澳門套票優惠的宣傳。有消費者表示，上月底才向新星旅遊訂購澳門的酒店套票，並預付超過2,000元，計劃3月到澳門，得悉該公司倒閉後，直言感覺被騙。

澳門統計暨普查局公布的去年旅遊數據顯示，2023年全年入境澳門的旅客共有2,821萬人次，按年上升了3.9倍，旅客平均逗留時間減少0.2日至1.3日，當中719.6萬人次來自香港。

不過，入境遊人次雖上升，但澳門旅遊界發現，旅客平均消費有下降趨勢，如去年旅客總消費（不包括博彩）同比上升2.9倍至712.5億澳門元，但人均消費則減少20.8%至2,525澳門元。當季旅客總消費按年上升3.0倍，惟人均消費卻減少了5.9%。