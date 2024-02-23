龍七公：提升網絡覆蓋 建設智慧城市

立法會日前三讀通過《2023年電訊（修訂）條例草案》，規定所有新建的指明樓宇均須預留空間，用作設置包括5G基站等流動通訊設施。草案亦訂明獲通訊局授權的流動網絡營辦商，可跟現時固網服務營辦商一樣，有權進入有關樓宇的預留空間裝設及維護設施，樓宇的業主及物業管理人員不可無理阻撓，包括不得向有關獲授權的公司及人員，收取入場費或租金等額外費用。

筆者向來支持香港的智慧城市發展，當中穩定、高效和覆蓋全面的流動網絡至為重要，尤其政府正致力推動電子政務，希望市民可做到「一網通辦」，全電子方式處理各類公共服務。但對於草案的部分規定及其執行細節，筆者代表的建測規園業界，包括發展商、建築設計師及物業管理公司，仍然存在不少疑問。其中一樣擔心的是審批問題，例如會否因為要預留空間設置流動通訊設施，而大幅影響到建築設計圖則與施工和完工審批。物管公司則擔心，授權網絡營辦商不時進入大廈裝設和維護設施，會否大大增加其工作量及與業戶之間的爭拗，包括有關預留空間的安全與保安問題、相關的維護保養費用等。

多位議員亦關注，草案僅規管新建的指明樓宇，但不包括眾多的現有建築物，亦不規管政府建築物及其他公共設施。對於一些在可見將來不會有新樓宇發展的地段和偏遠鄉郊，政府有何計劃去提升其網絡覆蓋呢？政府強調現時香港的5G網絡已覆蓋逾九成人口，核心商業區更高達99%，但未有清楚說明草案實施後，當局有信心可將覆蓋率再提高多少個百分點。

部分現有樓宇遲遲未有加裝5G設施，主因是無法取得全部業主同意。有些業主認為並無需要，但沒有考慮其他業主和租客的需求。亦有不少人擔心輻射問題，雖然科學家已證明有關5G基站的輻射量不會影響健康。政府有必要向公眾多加解說，包括向小業主講解改善流動網絡覆蓋對整體社會、個別住戶、以至對相關物業價值可帶來的益處。

有現有樓宇的業主反映，即使他們已取得所有業主同意，部分流動網絡營辦商仍不願進場加裝5G設施，原因可能是認為不符成本效益。草案向營辦商提供了不少便利和優惠，包括毋須為新建樓宇加裝5G設施而支付入場費或租金，它們是否也應相應承擔一定的社會責任，例如必須按當局指示在某些地點加裝設施和提供服務呢？即使部分樓宇無法加裝，能否改於附近位置，例如公眾電話亭、燈柱、電箱加設呢？

做好統籌協調工作 政府已就上述問題詳細解說，釋除了議員和業界的大部分疑慮，但部分執行細節仍有待商討，會在稍後制訂的實務守則中說明，當中涉及通訊局、屋宇署、地政總署及消防處等部門。希望當局做好統籌協調工作，與相關業界及同持份者廣泛溝通，攜手將香港建設成更加智慧、宜居和安全的城市。