撥亂反正：篤灰文化 應再推廣

昨日提到，港府疑似就獎勵公屋「篤灰」機制打退堂鼓，最多只會考慮向成功舉報濫用公屋行為的市民予以表揚，例如頒發類似好市民獎，但不會給予現金或租金優惠等實質獎賞。其實公開表揚或會導致舉報者被人起底報復，反而會令部分人不敢舉報，實屬捉蟲之舉。

不少本地及海外例子都證明，獎勵舉報者能夠有效防罪滅罪。例如特區的執法部門在2020年起針對《港區國安法》設立舉報熱線和微信帳號，其後再增設賞金機制，3年多以來收到逾40萬條舉報訊息。當然，其中大部分訊息屬誤報、錯報，甚或是意圖浪費執法人員精力的惡作劇，但如果能令部分有意違法者因感覺草木皆兵而放棄犯案，以及有效提高全民警惕相關罪行的意識，即使最後無一舉報成立，在宣傳教育與防患未然方面也算是成功。

競爭事務委員會早前入稟控告多家地產代理公司，涉嫌就向新樓買家提供的回佣合謀定價，也是多得相關法規設有篤灰機制，容許競委會以「放生」願意合作提供證據的合謀者作為獎勵。須知反競爭行為與貪污有許多相似之處，包括合謀者擁有共同利益、犯案過程隱蔽、受害者往往被蒙在鼓裏等，這些都增加了調查和檢控的難度，因而有需要設立篤灰機制，獎勵舉報者或舉證者。

此外，延至今年8月1日才實施的垃圾徵費計劃，當局也應增設類似的獎勵篤灰機制，以鼓勵住戶、途人、大廈保安及清潔工等，舉報蓄意違法棄置垃圾的人，否則再多執法人員也不夠，尤其有關違法行為往往是在私人地方及隱蔽的垃圾房發生。住戶作出舉報，除了有望賺取獎金和有助推動環保，還可降低物管公司用於「包底」而額外收取的管理費。一舉多得，何樂而不為？