自成一家：幸福感比經濟發展重要

早前多個國家陸續公布去年的經濟數據，其中日本的國內生產總值（GDP）略低於德國，終於失去了保持多年的全球第三大經濟體位置。按照國際貨幣基金組織的預測，印度的經濟總量在2026年也將超過日本。這個大趨勢令許多日本人沮喪不已。

不過在某程度上而言，日德之間所謂的全球老三之爭只是一個象徵性頭銜的競爭，如果撇除去年日圓貶值的因素，日本的經濟實力仍然比德國強大。而且有一點必須承認，就是日本上世紀80年代末泡沫經濟破裂後，出現了30年的長期停滯，可是日本的社會管理模式在很多方面依然取得靚麗成績，例如犯罪率低、福利健全、醫療制度普及、產品質量好和長壽。這些情況並非經濟數據能夠完全反映出來。

事實上，各國政府都努力發展經濟，務求令民眾幸福。然而，很多國家在經濟發展的過程中往往發現經濟雖然增長了，但許多民眾反而不快樂。所以近年不少國家學習不丹，愈來愈重視國民幸福指數以衡量發展的成果。

總的來說，幸福指數就是「有錢不是大晒」，心境平和才是真正的幸福。北歐國家普遍注重在物質和精神生活之間保持平衡，結果在近年的全球國民幸福度排行榜上屢佔前列位置。相比之下，日本的生活和文化比較窒息和束縛，導致國民的幸福指數一般，但日本生活舒適卻是公認的。香港人喜歡去日本旅遊，並不是沒有原因的。

反觀香港，多年來一直追求經濟增長，但在經濟快速增長的同時，很多港人除了生活節奏加快，也面臨愈來愈大的住房、醫療壓力，幸福感下降。港府的執政理念應以實現市民幸福為首要目標，除了追求經濟發展，更要着重民眾內心的幸福感。