橫眉冷看：看待事物不能過偏

日前本欄發表了兩篇文章，指香港股市陷入非理性低潮，投資者不宜盲目跟風沽售，否則當心會成為股壇大鱷的點心。或許有讀者感到納罕，目前香港經濟看似風雨飄搖，為甚麼筆者力排眾議，要「唱好」港股。

如果讀者這樣想，那倒是誤會了。筆者只是據事說理，沒責任要「唱好」市場；相反，回溯往績，嘻嘻！我更曾「唱衰」港股。恒生指數歷史上最高的收市點，是在2018年1月26日創出的，報33,154點，及後掉頭向下，輾轉跌至今天。當時的股市空前亢奮，本欄卻是在同年1月18日，也就是跌市前的一個多星期提出警告，題目是「切勿跟風亂買」。

現代的潮流用語「唱好」、「唱衰」，是含有企圖帶動風向之意。筆者卻從來沒此心思，自問亦沒此能力，我撰寫本欄堅持到今天，大抵是基於一個原則，就是《易經》所說：「君子以裒多益寡，稱物平施。」意思是衡量事物要公平客觀，過多者須作減損，太少者應予以增益。

如今時逢末世，人心躁動不安，不少人看待政治問題，不是過偏於左，便是過偏於右；看待金融市場，不是過度看好，就是過度看淡。能夠做到執中持平者，似乎愈來愈少，故經常會被政治野心家或金融大鱷乘虛而入。在下不敢自詡是理性之人，但雖不能至，心嚮往焉，身為時評工作者，更自覺有責任為社會提供平衡的聲音。回想起2019年之前，社會普遍盲目吹捧年輕人，甚至把香港的未來，全盤寄託在他們身上。其時筆者也是冒天下之大不韙，指出現代的香港青年，不少人「我執」太重，社會若不導以正途，當心會釀成大患。及後也是不幸言中，在反修例風波中的黑暴分子，泰半正是來自年輕一輩。