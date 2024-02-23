龍吟虎嘯：美國人又來干預了

由台灣當局一手製造的廈金海域翻船死人事件發生7天後，美國終於發聲。美國國務院發言人米勒聲稱，美方正密切關注北京行動，持續呼籲保持克制，不要單方面改變數十年來維護台海與區域整體和平穩定的現狀。米勒敦促中國大陸與台灣開展有意義的對話，指美國與區域和世界各地其他國家一致認為，台海與更廣泛的印太區域和平穩定有長期利益，影響全球安全與繁榮。

米勒所說的「美方正密切關注北京行動，持續呼籲保持克制」，表明此事件2月14日一發生，山姆大叔就已介入。所謂「持續呼籲保持克制」，是在暗示華府那時就向北京「過問」此事，也即干預中國內政！

以美台之間的關係，台灣當局事無巨細都要聽命於美國，是一定會第一時間向美國匯報的。得到老美指示後，台灣當局才安心夠膽隱瞞肇事、變相殺人真相，且倒打一耙，把責任推給大陸漁船越界捕魚，聲稱甚麼「禁限水域」，甚麼「行政執法」，甚麼過去、現在和未來都會按照台灣有關條例「繼續執法」……有了山姆大叔的過問和指示，台灣當局就氣燄囂張起來。

當真相掩飾不住，大陸方面根本不認為台灣方面有甚麼執法權，派出海警船嚴肅執法，給台灣方面造成「巨大壓力」後，美國遂跳了出來，撐台與大陸對抗。山姆大叔又揮舞起了甚麼「維護和平」、「穩定現狀」的大棍子，誣指大陸「不克制」，「敦促」大陸要與台灣「開展有意義的對話」，還威脅北京，此事美國與世界各國都認為會影響印太區域和全球的安全與繁榮，意思是大陸若不克制，沒有和台灣開展有意義的對話，美國就會糾合世界其他國家，向北京興師問罪。

然而眾所周知，這件事不僅人命關天，不僅涉及打掉台灣當局自封的「執法權」，而且涉及國家主權、「一中原則」。如今山姆大叔終於出手，又來干預了！