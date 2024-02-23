村屋毒窟檢貨值870萬 拘拆家

【本報訊】觀塘區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周二在區內展開反毒品行動。期間，人員在鯉魚門馬環村一村屋單位外，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，並在其攜帶紙袋內檢獲一包約重一公斤的懷疑氯胺酮。

人員其後搜查該村屋單位，檢獲約2.7公斤懷疑氯胺酮、約7克懷疑「冰」毒及懷疑可作吸食毒品用途工具。執法部門經追查後，懷疑鯉魚門三家村另一村屋單位與案有關，隨即派員掩至搜查，結果檢獲約重9.9公斤的懷疑氯胺酮及約重3公斤懷疑「冰」毒。

行動中檢獲的毒品總值約870萬元，該名姓劉（48歲）本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「藏有工具可作吸食用途」被捕，他已被暫控有關罪名，案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。

毒男環保袋藏12萬元大麻 本周三下午4時許，西九龍區執法人員在港鐵佐敦站大堂進行反罪惡巡邏，期間發現一名男子形迹可疑，遂上前截查。人員在該男子的一個環保袋內，檢獲共約610.45克懷疑大麻，市值約12萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓周（24歲）男子，並把他帶走扣留調查。